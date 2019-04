20 abr 2019

Hace muy poco que se conoció la noticia del nuevo amor de Kiko Matamoros, poco después de romper con Cristina Pujol, con la que incluso llegó a afirmar que iba a casarse. Tras un fuerte enfrentamiento público con su ex, el colaborador de 'Sálvame' ha compartido una imagen de su nueva novia en redes sociales.

Parece que Kiko Matamoros está más que ilusionado con Marta López, una modelo de 22 años que tiene más de 57 mil seguidores en Instagram. Tanto es así que ya se ha atrevido a compartir una imagen de su nueva conquista en sus redes sociales. En ella, la joven aparece en bikini, sonriente y presumiendo de escultural cuerpo.

"La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla. Hermann Hesse", ha escrito el colaborador junto a la imagen, mandando un claro mensaje. Pese a ello, muchos han sido los que han criticado la fotografía diciéndole que podría ser su abuelo o que simplemente está buscando promocionar a la joven.

No sabemos qué es lo que hay detrás de esta nueva relación de Kiko Matamoros, pero son muchos los que no la miran con buenos ojos, especialmente la ex del colaborador, Cristina Pujol, que ha afirmado que la joven modelo y él comenzaron su relación mientras ambos tenían pareja. "Ahora solo busca una chica joven y pasárselo bien. A esa chica la ve como una buscona", llegó a afirmar.

Solo el tiempo dirá si lo suyo se quedará en un simple romance o, por el contrario, se convertirá en lo que nunca llegó a ser con Cristina Pujol, una relación seria, formal y duradera.

