21 abr 2019

Laura Escanes está viviendo una etapa dulce y feliz. La 'influencer', que está esperando su primer hijo junto a Risto Mejide, anunció hace algo más de un mes la buena noticia y hace menos que será una niña y se llamará Roma.

No hay duda de que la joven se encuentra en el mejor momento de su vida. Muestra de ello es que junto al publicista y al hijo de este, Julio, han decidido pasar el Domingo de Pascua en familia en el centro de Madrid. Como la capital tiene mucho que ofrecer, han ido hasta el conocido Templo de Debod.

Lo que Laura Escanes no esperaba era sufrir en su visita turistica un mareo debido a las bajas temperaturas del exterior y la alta calefacción del interior del templo. "Hemos ido al templo de Debod (....) Me ha dado un mareo y me he tenido que salir fuera y tumbarme", ha escrito.

Pero la verdadera intención por la que ha confesado haber sufrido un mareo ha sido para agradecer a unas desconocidas su ayuda cuando ella se encontraba indispuesta. "Todo esto es para darle las gracias a Laura. Me ha dado una botella de agua y galletas al verme tumbada. No sé si leerá esto pero cosas así me devuelven la fe en el ser humano. Y gracias también a otra mujer que se ha acercado a preguntar y ofrecerme galletas para que estuviera mejor", ha escrito.

Además, Laura también ha tirado de humor y ha bromeado con la situación: "Lo que no me pasó en Egipto a más de 50 grados me tiene que pasar en el templo de Debod con la calefacción".

