La lista de concursantes de 'Supervivientes 2019' comienza a llenarse. A pesar de haber sido visto en el aeropuerto rumbo a Honduras, Albert Álvarez se convierte en el último confirmado para convivir con Isabel Pantoja y el resto de supervivientes, así como aseguró Emma García en 'Viva la vida'. Pero, ¿quién es?

Rubio, alto y deportista de élite. Albert Álvarez dio el salto a la televisión como tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' hace apenas unos meses y parece que se ha enganchado a este mundillo, pues ahora será compañero de algunos de los famosos más reconocidos del panorama nacional en la nueva edición de 'Supervivientes'.

El extronista además es siete veces campeón de España en Atletismo, dedicándose más concretamente al salto de pértiga. Además es un apasionado de las redes sociales, donde normalmente cuenta su día a día e, incluso, cómo se siente en cada momento.

Parece que Albert tiene que tener todo planeado. Antes de sacar a la luz su nueva aventura, quiso dejar claro quién es con un texto de lo más sentido: "No soy una imagen, no soy una cara, no soy unos músculos, soy Albert, ese niño que montaba en bicicleta por el pueblo despreocupado por todo, nacido y criado en el seno de una familia humilde y trabajadora, ese niño que no se cansaba de saltar y correr, ese niño que consiguió que de mayor su trabajo fuera hacer lo mismo que de pequeñito... saltar y correr", comenzaba la 'carta'.

Un mensaje en el que quiso agradecer a sus padres por todo lo que le han enseñado a lo largo de su vida: "Gracias por enseñarme que nacer rico es posible sin tener dinero, y sobre todo gracias por apoyarme en cada una de mis decisiones", confesaba. Además, ha querido dejar claro que en este momento de su vida ha aprendido a valorar las cosas y que tiene perfectamente claro quién es: "soy yo mismo", aseguraba.

Ahora, la pértiga le ha hecho saltar hasta la isla de Honduras para luchar por ganar 'Supervivientes 2019'. Una experiencia que ya ha comenzado, al parecer, con toda la ilusión del mundo.

