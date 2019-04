22 abr 2019

¿Se puede ser Kendall Jenner y tener algún complejo con tu cuerpo? Pues parece que sí. Al menos, eso es lo que ha revelado la modelo, que culpa a sus hermanas, las Kardashian, ha sufrido mucho en la vida por su aspecto físico.

¿Cómo puede ser? "Mis hermanas tienen muchas más curvas que yo. Ellas tienen pecho, yo no. Crecer siendo una niña así solo me llevaba a pensar que nunca sería tan sexy como ellas. Sentí que no encajaba nada en su mundo durante la mayor parte de mi vida", ha dicho en una entrevista con el diario británico 'The Telegraph'.

Bueno, realmente parece que eso es cosa del pasado, porque, a continuación, Kendall, que está considerada como una de las mujeres más atractivas del mundo, asegura que en estos momentos se siente orgullosa de quién y cómo es.

"Ahora mismo tampoco soy muy parecida a ellas y me encanta que la gente lo perciba así. Me gusta hacer cosas diferentes, y eso es genial", confiesa. Y no le falta razón, porque ha conseguido hacerse una imagen y una carrera al margen de sus hermanas las 'celebrities'.

