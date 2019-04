17 abr 2019

Kim Kardashian no piensa achantarse ante las críticas. No lo ha hecho nunca y no piensa hacerlo ahora que tiene claro que va a perseguir su sueño de ser abogada hasta el final. Porque desde que se supo que lleva un año formándose para ejercer la abogacía, son muchas las voces críticas que se han alzado en su contra.

Ella, ha decidido responder. Ha sido en una entrevista donde ha sido más que clara. "El pasado año me registré en el Colegio de Abogados del estado de California para estudiar leyes. En los próximos 4 años debo hacer un mínimo de 18 horas a la semana, haré múltiples exámenes, escritos y de opción múltiple, al mes. A punto de acabarse mi primer año estoy ya preparándome para un examen que es una versión más pequeña del oficial", detalla.

"He visto comentarios de gente que dice que mi privilegio o mi dinero han sido los responsables de que haya llegado hasta aquí, pero no es el caso. Una persona me dijo incluso que me quedara donde me correspondía", explica sobre esos comentarios a los que ha tenido que hacer frente en la última semana.

"Quiero que la gente entienda que no hay nada que deba limitarte a la hora de perseguir tus sueños y alcanzar nuevas metas. Puedes crear tus propios caminos, como estoy haciendo yo", prosigue, manifestando que, por muy 'celebrity' que sea, tiene derecho a formarse o elegir el camino que crea más conveniente para su futuro.

Al examen estatal no le importa quién seas"

"Al examen estatal no le importa quién seas, esta opción está disponible para todo el mundo que viva en un estado que lo permita. Es cierto que no terminé la universidad: necesitas 60 créditos universitarios -yo tenía 75- para participar en 'Reading law' -una costumbre que permite a un futuro abogado prepararse con unas prácticas en vez de yendo a la universidad- que es una escuela de derecho tutorizada por abogados", explica, por si alguno aún no se había enterado que tiene que cumplir como el resto de los mortales.

"Para cualquiera que piense que esto es la opción fácil, no lo es. Mis fines de semana los paso alejada de mis hijos mientras leo y estudio. Trabajo todo el día, acuesto a mis hijos y me paso las noches estudiando. Hay veces en las que me siento abrumada y pienso que no puedo hacerlo, pero recibo el apoyo de la gente a mi alrededor, que me apoya", prosigue su relato.

El año pasado me cambié de número de teléfono para desconectar"

Y concluye: "El año pasado me cambié de número de teléfono para desconectar porque he hecho este compromiso estricto para alcanzar mi sueño: nunca es demasiado tarde. Quiero agradecer a Van Jones el que creyera en mí y me presentara a Jessica Jackson. Ella y Erin Haney se han encargado de ser mis mentoras y siempre estaré agradecida por ello, por el tiempo que invierten en mí, porque creen en mí y me apoyan en este recorrido. Esta semana tengo que entregar un ensayo sobre agravios mayores en neglicencias. Deseadme suerte".

