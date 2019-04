22 abr 2019

Sabe perfectamente que tiene el foco mediático sobre su cabeza. Que se ha generado una enorme polémica por ese caché que, se supone, ha firmado. Y que lleva toda la responsabilidad y el peso de una nueva edición de 'Supervivientes', que dará comienzo este jueves. ¿Cuándo ha sido eso un problema para una estrella como Isabel Pantoja?

Parece que ahora. Según informan varios medios, Isabel se ha derrumbado a su llegada a Honduras. Aunque pudiera no ser únicamente culpa de esa presión que tiene sobre la cabeza por la expectación que se ha generado con su participación -y con ese salto desde el helicóptero, que promete ser un hito en la televisión nacional-.

La Pantoja echa de menos a su familia. Mucho. Acostumbrada a vivir entre los muros de Cantora al calor de su madre y su hermano Agustín y con el continuo trajín de visitas, solo el pensar que tiene que estar alejada de ellos, si todo va bien, tres meses, la tiene abatida. Un pensamiento que se le distraerá cuando empiece a sobrevivir y a realizar las pruebas junto a sus compañeros.

"La vi bastante desencajada, estaba destrozada y no paraba de llorar", son las palabras que recogía ayer 'Viva la vida' de boca de un testigo que ha asistido a cómo Isabel se desmorona incluso antes de que Jorge Javier Vázquez le dé la bienvenida a uno de los platos fuertes de la parrilla de Telecinco cada año.

A Pantoja se le suman muchas circunstancias personales en la isla. Entre ellas, ese reencuentro con Chelo García Cortés tras cinco años sin hablarse. O tener que ponerse cara a cara con uno de sus últimos yernos, Omar Montes. Veremos cómo se desenvuelve y si es capaz de aguantar. Lo que está claro es que, con la fidelidad con la que obran los 'pantojers', si ella no abandona, está claro que la audiencia no va a echarla tan fácilmente.

