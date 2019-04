22 abr 2019

Muchas son las especulaciones sobre Isabel Pantoja y su estancia en 'Supervivientes 2019'. Los ex concursantes se han molestado por el caché de la artista para participar en el concurso y algunos piensan que tiene demasiados privilegios. Aun así, se sigue demostrando que Isabel Pantoja está más natural y emocionada que nunca y así lo hizo saber en su último mensaje.

Según cuentan testigos de su viaje a Honduras, la tonadillera no dejaba de llorar. Y, escuchando sus últimas palabras para Emma García en 'Viva la vida' no cabe duda de que estaba más emocionada que nunca. De repente, en medio del programa, complaciendo las ganas de sus compañeros de escuchar a Isabel Pantoja les dijo: "Estaba subiendo casi al avión, le quitaban el móvil y dijo "Voy a mandar un mensaje". ¿A quién? A mí".

Las caras de expectación eran un poema y no era para menos. El mensaje de Isabel Pantoja a Emma García decía: "Hola soy Isabel, Isabel Pantoja. Emma, cariño, te mando este recado a través del teléfono porque ya sabes que nos llevan para Honduras, me lo quitan y por favor, para todo el equipo un abrazo, un beso. Voy a intentar por todos los medios que casi todo me salga bien, voy a intentarlo todo. Voy con muchísima ilusión. Dios quiera que me salga por lo menos un poquito bien. Un beso Emma con todo mi corazón".

Un audio de voz conmovedor que demuestra que Isabel Pantoja está muy emocionada con su viaje a Honduras pero también muy nerviosa y temerosa por lo que pueda pasar en la isla. No está acostumbrada a las cámaras y no sabe cómo será la convivencia con sus compañeros pero, si todos buscan estar bien, no tiene por qué haber especiales problemas.

