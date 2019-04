23 abr 2019

Quedan apenas dos días -el jueves- para que Isabel Pantoja salte del helicóptero de 'Supervivientes', y los nervios previos al estreno del 'reality' comienzan a dar sus frutos en Kiko Rivera. Así, el DJ ha querido lanzar un mensaje por Instagram a su madre, mostrándole su apoyo incondicional y deseándole toda la suerte del mundo en esta arriesgada aventura.

Kiko Rivera en su 'stories' con la camiseta de La Pantoja. pinit INSTAGRAM.

"¡Ey, familia! ¡Buenas noches! Aquí estoy, con la 'mia mamma'. 'Supervivientes 2019', que ganas tengo de que llegue el jueves. Toda la suerte del mundo, estamos contigo", expresaba Kiko en un 'stories' en el que aparecía con una divertida camiseta de La Pantoja al más estilo Metallica en la que se podía leer: "Se me enamora el alma...".

No es el único mensaje que el hijo de la tonadillera envía previo al concurso. Nada más hacerse públicas las imágenes oficiales de la edición, él mismo subió la de su madre, donde aseguraba que "lo va a hacer de maravilla". Kiko será el defensor de la artista en el plató, lejos de que su hija la represente, quien no se ha tomado muy bien esta decisión, afirmando que su madre "dejó claras sus prioridades", y que ella irá a defender a su amiga Aneth, y en el caso de que Kiko no pueda, lo hará ella. Aun así, parece que Isabel está muy contenta con este nuevo reto.

