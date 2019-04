24 abr 2019

Cada mínimo cambio que se hace Soraya Arnelas, ya sea en su pelo o en su imagen, genera una multitud de comentarios en las redes sociales. Hace unos días se hartaba de las especulaciones sobre sus retoques estéticos y acababa contestando a una usuaria en su cuenta de Instagram. Ahora, lo que ha hecho ha desvelar el misterio de esa peluca morena que ha lucido durante su último viaje a Nueva York.

Habituados a verla en los últimos tiempos con el pelo corto -en estos momentos platino-, llamó la atención su imagen desde Estados Unidos. "¡Seguimos sumando momentos por la gran manzana! ¡Aunque ya deseando volver! ¡Me muero de ganas de ver a Manuela!", escribía junto a una de las fotos en las que se la podía ver con esa melena.

Tras muchas preguntas de sus 'followers', la extremeña ha explicado en sus 'stories' el por qué de ese cambio de 'look' momentáneo, y nada tiene que ver con una cuestión pura y dura de imagen. "Consejo para las que vais a Nueva York… el pelo. Fijaos aquí mi pelo y allí era todo un estropicio, por eso decidí ponerme las pelucas", comienza la cantante.

"El agua de EEUU, no sé si en concreto Miami y Nueva York, no sé qué tiene pero te deja el pelo fatal. En cambio ha sido volver a España, me he pegado un duchazo y parece que tengo el triple de pelo, así que tenedlo en cuenta", explica, por si a alguien le viene bien el consejo para visitas a la ciudad que nunca duerme.

