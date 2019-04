22 abr 2019

Rubio nórdico, negro azabache, castaño almendrado, corte pixie, melena bob, flequillo maxi... A Soraya Arnelas no le dan miedo los cambios de look ni siquiera las consecuencias que conllevan, como por ejemplo cometer errores en el pelo que pueden echarte años encima en vez de rejuvenecer tu look. La cantante ha transformado tantas veces su cabello que ya nos hemos acostumbrado a sus cambios de imagen más radicales. Pero sin duda, las últimas imágenes de su cuenta de Instagram nos han impactado.

La que fuera concursante de 'Operación triunfo', ha pasado unos días en Nueva York junto a su pareja, el modelo Miguel Herrera para disfrutar de unas vacaciones express en la que estamos seguras que muy poca gente la ha reconocido. Soraya ha posado, irreconocible, en varias fotografías sin su icónico corte pixie en tono oscuro que luce desde hace unos meses. Su último look: una melena larga, lisa, oscura con reflejos marrones ¡y con flequillo!

Todo gracias a un truco que se está convirtiendo en la tendencia indiscutible de la temporada: el pelo postizo. Soraya Arnelas ya ha confesado en más de una ocasión que le encanta jugar las pelucas porque su pelo corto es "aburrido", algo que no solo cambia su estética, sino que ayuda a normalizar que muchas personas que las llevan por necesidad se sientan mucho más cómodas.

Elsa Pataky también soprendía hace unas semanas con una peluca negra con la que llegaron a compararla con Pilar Rubio. Y otras famosas como Vicky Martín Berrocal, Eva González, Paula Echevarría o Blanca Suárez se han atrevido con los flequillos postizos. ¿Estamos ante una nueva forma de ver la belleza?

