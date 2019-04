25 abr 2019

Kiko Matamoros y Cristina Pujol han roto su relación oficial y públicamente. Tanto que ambos han rehecho su vida. Aun así, siguen siendo motivo de muchas tertulias y ella sigue contando cosas de Kiko Matamoros que al colaborador no le hacen mucha gracia.

Hace unos días Cristina entraba en directo en 'Sálvame' y dejaba claro que no tenía quejas de Kiko Matamoros y que este le había tratado como a una princesa. Entonces… ¿por qué va criticándole a sus espaldas y difamando las tendencias que le disgustaban de Kiko en su relación?

Después de ver los titulares de Cristina, Kiko Matamoros afirmó "Yo a Cristina no voy a dejarle de tener cariño pero hay cosas en las que no está acertada". Pero si eso le parecía estar poco acertada, Gustavo González le dijo "Espera a que veas lo que va diciendo". "Cuenta cosas de la relación que no le gustaban. El tipo de relación que tenían y el tipo de vida suyo. No le gustaba lo que le proponía Kiko en la relación", comenta el colaborador en 'Sálvame'.

Sin embargo, cuando le hicieron esa pregunta en el programa, ella primero dio un silencio y luego negó que Kiko le pidiese cosas que no quería hacer. Kiko Matamoros mantiene la calma todo el tiempo, y de momento no se han mencionado las famosas denuncias y demandas de 'Sálvame'. Y, sin pensárselo dos veces responde a los rumores de Cristina Pujol: "Ella debería haberme dicho en su momento si había algo que le molestaba o le importunaba. Ella hasta el final quiso estar a mi lado. Por lo tanto no entiendo esas cosas. No me sorprende porque sé cómo funciona la gente psicológicamente. Me produce un tremendo desasosiego".

