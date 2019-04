25 abr 2019

La enemistad entre Kiko Matamoros -que hace un par de semanas rompía con Cristina Pujol- y Alejandro Albalá viene de lejos. Más o menos desde que el segundo dejó de ser novio de Sofía Suescun y el primero empezó una etapa de tonteo con la navarra. Suponemos que esta tampoco ayudaría a que a Matamoros le cayera bien su ex, contra el que ha cargado con dureza públicamente en las últimas semanas.

Ayer ambos coincidieron en el plató de 'Sálvame' y pudimos ver cómo saltaban las chispas. Kiko respondió a las preguntas que se le realizaron sobre su nueva relación, esa que mantiene con la joven Marta López Álamo.

Lo que no le hizo gracia fue que Albalá opinase del asunto cuando le lanzó la pregunta Carlota Corredera: "¿Has visto a la nueva chica de Matamoros?". "Más guapa que él seguro", era la respuesta de Alejando, a la que Kiko no tardaba en dar la réplica con un ataque: "Y más que tú 20 veces".

Carlota parecía no tener suficiente y la preguntaba a Kiko por cómo había visto al cántabro en 'GH Dúo'. "Hombre, ha sido un poco tramposillo, pero como concursante ha sabido jugar", era su valoración a la que, por supuesto, Albalá contestaba por alusiones: "Bueno, mejor hacer trampas en un concurso que en la vida real".

Ahí empezaban a enzarzarse. "También las has hecho, a mí me ha dolido mucho como has utilizado a Sofía para victimizarte tú, era superevidente, pero el público lo ha visto de otra forma y ha sido ella quien ha pagado los platos rotos. Pero bueno, no te deseo nada malo", eran las palabras de Matamoros que encontraban las de su 'enemigo': "Yo tampoco, bastante tienes con lo que tienes".

Kiko le paraba los pies: "No te compares conmigo, porque yo en ti veo a un tío llorando por las esquinas, arrastrado, triste... En la vida hay que saber perder y llevar la cabeza alta sin hacer daño a los demás y sin utilizarlos. Tienes mucho margen de mejora". Sin embargo, Alejandro disparaba rápido: "He sido yo el que ha ganado ha Sofía y ella ha hecho una entrevista hablando mal de mí".

"Tiene sus razones, te sobra soberbia porque tienes un complejo de inferioridad, pero lo puedes superar fácilmente, tienes 25 años y ya tenías que haber hecho otras cosas en la vida", le recriminaba el defensor de la audiencia de 'Sálvame' antes de aconsejarle que no explote económicamente el lío que tiene en estos momentos montado con su padre. Quizás, Albalá le recuerde a alguien muy cercano con quien la relación está absolutamente rota...

