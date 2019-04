25 abr 2019

Una casa nueva, cine, series, su propia línea de belleza... La vida de Paula Echevarría está repleta de nuevos proyectos. Ayer, visitó el centro de la capital para presentar My Beauty Box, tres packs de maquillaje y fragancias especiales para el Día de la Madre que llevan su nombre. Una propuesta que presentaba ilusionada pero que, a no ser que tenga mucha demanda, será algo "puntual" en su futuro.

El 'make up' ha sido la debilidad de Paula desde que era pequeña, a pesar que su madre no la dejase hacerlo muy a menudo, si hubiera sido por ella se habría maquillado "como una puerta". Por ello, afirma ser menos exigente con su hija, Daniella, que a pesar de no dejarla salir a la calle maquillada, ya que todavía es muy pequeña -10 años-, le deja experimentar en casa. "Lo primero que me ha pedido ha sido 'highlighter' y a mi me encanta, siempre he querido tener una mini yo", confesaba.

Paula Echevarría con uno de sus productos My Beauty Box en Madrid. pinit GTRES.

En cuanto a su relación con Miguel Torres, asegura que todo va a la perfección, al igual que la relación con sus padres: "Si a estas alturas el cuento va mal...", decía, dando a entender que los problemas no existen entre ellos ni su familia. Una suerte que parece también brindarle a su exmarido, David Bustamante, que ha hecho oficial su relación con Yana Olina a través de una romántica imagen. ¿Qué le ha parecido a Paula? "Fenomenal", afirmaba la intérprete de manera muy directa, pues asegura que va a tener siempre algo en común y muy importante con él (Daniella), y que lo importante es que cada uno esté feliz con su propia relación y "a partir de ahí que seamos felices y comamos perdices".

Paula, con su simpatía característica, nos contó el progreso de su casa nueva, un hogar de 500 metros cuadrados situado en Villafranca del Castillo (Madrid) y diseñado a su gusto, que define como "la casa de sus sueños". Aun así, todavía no tiene fecha de mudanza, pues, aunque falta poco, no está terminada: “Nos instalaremos cuando esté del todo. Ya está casi, pero faltan cosas, así que no tengo todavía una fecha exacta para entrar en ella con Daniella”, afirmaba.

¿Continúa en Mediaset?

Los últimos rumores aseguraban que Paula Echevarría no continuaría trabajando para Mediaset, poniendo a la actriz en el centro del foco mediático. "A día de hoy continúo. Cuando leí todo eso llamé a Paolo (Vasile) para preguntarle si había pasado algo que no supiera y me dijo que no", aclaraba. Su contrato de tres años con la cadena se firmó en septiembre de 2017 por lo que todavía continúa vigente. La pregunta es: ¿renovará?

Más noticias sobre Paula Echevarría...

- Paula Echevarría agota la chaqueta más práctica del entretiempo

- Paula Echevarría responde a las críticas por besar a su hija en la boca

- Paula Echevarría, devastada por la pérdida de uno de sus mejores amigos