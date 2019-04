26 abr 2019

Es inevitable alarmarse si ves a Ana Rosa Quintana en plató con una tirita en la casa. Las redes sociales en seguida se volvieron locas con el extraño "accesorio" que llevaba la presentadora. ¿Le habría pasado algo en o después de sus días de vacaciones?

Después de conocer que pasó unos días junto a su familia disfrutando de Semana Santa, todo podría haber ocurrido. Más que nada porque eran zonas concurridas y un arañazo le puede pasar a cualquiera. ¿Pero de ahí a llevar una tirita en televisión? Pues resulta que aunque pequeña, la tirita indicaba algo más que un pequeño percance.

Como pudo saber la revista 'Jaleos', la presentadora Ana Rosa, se sometió a una operación quirúrgica por un lunar en la cara. Aseguran que no es grave y que lleva la tirita por recomendación médica. El motivo de la operación ha sido un lunar en la cara cerca de la zona conocida como surco nasogeniano. Por ello muchos pensaron que la tirita se trataba de un pequeño retoque estético.

Seguirá con la tirita puesta hasta el próximo lunes, pero ya nadie estará alarmado. El pequeño lunar que le había salido se lo quitó por recomendaciones médicas y temas de salud. Además, Ana Rosa querría seguro seguir teniendo su cara perfecta, como siempre, para presentar por todo lo alto su programa.

Podía habernos avisado, y no tener a toda la audiencia en ascuas. Pero lo más importante es que es una pequeña intervención, que esperemos que no tenga que hacerse ninguna más y que está igual de perfecta que siempre. Seguirá defendiendo las causas perdidas y las no tanto.

