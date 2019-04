27 abr 2019

Parece que Shakira ya tiene un nuevo proyecto profesional entre manos, al menos eso es lo que ha demostrado en redes sociales. La cantante colombiana ha compartido una imagen en la que no solo lo anuncia, sino que también ha lanzado una 'pullita' a su chico, Gerard Piqué.

"My team at @sonymusiclatin... Best team in the world, better than Barça", ha escrito Shakira, afirmando que su equipo es el mejor del mundo, incluso mejor que el Barça, equipo en el que juega el futbolista Gerard Piqué.

Rápidamente han sido muchos los seguidores que han bromeado diciendo que el futbolista no dará 'like' a esta foto, algo que efectivamente ha sido así. No hay rastro de un 'me gusta' por parte de su chico ni de un comentario. ¿No le ha hecho gracia?

Más noticias sobre Shakira...

- El talento oculto de Shakira

- Nuevo gesto de Shakira y Gerard Piqué para demostrar que su amor no tiene fisuras

- Shakira, ¿quién robó 'La bicicleta'?