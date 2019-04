29 abr 2019

Llevábamos tiempo esperando la inversión final de la casa de Miriam Saavedra que, desde que abrazó el maletín de 'GH VIP' venía avisando que ya tenía un sueño que cumplir. Finalmente ha comprado una casa y es, sin duda, la casa de los sueños de su madre y la que ella siempre había querido comprar.

Ella le llama "pisito", pero de pisito no tiene nada. Es una espectacular casa en la playa con vistas al mar, muy amplia y luminosa. Está en reforma y faltan muchas cosas por hacer, según cuenta Miriam Saavedra pero es más que habitable. "Mi mamita siempre tuvo ilusión por tener una casa frente al mar. Y yo, gracias a la vida y a Dios, y he podido cumplir el deseo de mi mamá" cuenta la princesa Inca antes de hacer el tour por el nuevo hogar de su madre.

"Tengo una hija que vale por dos esposos", dice su madre cuando Miriam Saavedra le pregunta qué piensa de todo esto y de poder estar en un balcón con vistas al mar que es suyo y de nadie más. "Quería compartir esta felicidad enorme con todos vosotros porque no saben lo difícil, de verdad, que ha sido para mí cumplir este sueño maravilloso y estar aquí con mi mamita disfrutando", le dice a sus seguidores aunque su reflexión final fue incluso mejor.

Miriam Saavedra enseñando el atardecer en su nueva casa. pinit MTMAD

Aprovechando el momento y disfrutando de la casa con su madre mientras cocinaban algo, le pidió un consejo y esta le dijo: "Una mujer debe realizarse como persona, como ser humano, un trabajo… Después vendrá el amor. Y el amor siempre con calma". Que, por cierto, su madre dice que no busca galán pero la cosa cambia si la buscan a ella, pues dice que está "criada a la antigua".

Miriam Saavedra tiene claro que nunca hay que agachar la cabeza y que hay que tener constancia y que sólo eso es lo que le ha llevado hasta donde está ahora: "Yo desde muy pequeñita, le prometí a mi mamita que le iba a comprar una casa donde y como ella quería. Y hoy me siento muy orgullosa y muy contenta de poder haberlo cumplido. Y a pesar de que la situación nunca fue fácil, lo hemos logrado y aquí estamos. No crean que ha sido fácil, todo es constancia y yo me he privado de muchas cosas para que ella cumpla su sueño". ¡Enhorabuena por cumplir tus sueños y los de tu madre!

