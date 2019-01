17 ene 2019

Se ha cansado. Porque si antes de que entrase en la casa de 'GH VIP' ya comenzaron a circular fotos de ella para tratar de saber qué partes de su cuerpo se había modificado, ahora que Miriam Saavedra salió con el maletín de los 100.000 euros de la casa de Guadalix de la Sierra, las habladurías de retoques estéticos se han multiplicado de manera exponencial -así era antes de los retoques-.

Así que, aprovechando que tiene su canal de Mtmad, ha hablado con claridad sobre qué se ha hecho y qué no, aclarando qué informaciones de las que han salido estos días en los medios de comunicación son ciertas y cuáles meras especulaciones. Lo hace mostrando su visita a un cirujano que le realizará un cambio de sus prótesis mamarias para verse "más sexy", según ella explica.

Antes de entrar en la consulta, se dirige a los espectadores para darles un consejo de mucha utilidad para mantener la autoestima a raya: "No te dejes manipular por un espejo, la autoestima está en nosotros. No hagas un cambio por el qué dirán, haz cambios si lo quieres, lo deseas y lo anhelas".

Miriam confiesa que se operó el pecho. "En mi caso, yo tenía 18 años, era muy planita y estaba participando en un certamen de belleza en el que gané el premio de Miss Bikini. Con ese premio me fui con mi mamá, que acababa de cumplir 18 años, y me puse las prótesis. Era una cosa de autoestima, no me sentía conforme", asegura, aludiendo a esas prótesis que quiere cambiar ahora por otras nuevas.

Miriam Saavedra durante su visita al cirujano. pinit mtmad.

"Después, cuando estuve en Miss Sudamerica, me dijeron que tenía las aletas y me dejé llevar, algo de lo que me arrepiento", revela, detallando que también se sometió a una rinoplastia para modificar el aspecto de su nariz, pero que no quedó tan contenta como con la otra intervención.

Aclarado esto, ¿se seguirá hablando sobre si se ha puesto bótox o sobre un cambio en su cara? Seguramente sí, porque Saavedra es, en estos momentos, uno de los personajes con mayor popularidad de nuestra televisión.

