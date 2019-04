30 abr 2019

Terelu Campos se ha vuelto a someter a otra mastectomía. Esta nueva operación parecía un auténtico éxito también en su recuperación pero no está siendo así. La colaboradora de 'Sálvame' vuelve a ser superada por los dolores y la recuperación que, en su cuerpo y piel es muy complicada.

Tras la doble mastectomía a la que se sometió hace unos meses, según ha podido saber la revista Lecturas, esta nueva operación tiene a Terelu Campos incluso con noches sin dormir. Los dolores que está sufriendo derivados de una operación con éxito, son terribles. No puede descansar y, al parecer, la recuperación va a ser muy dura.

Esta reconstrucción de pecho se convertirá en la nueva pesadilla de la familia Campos que atraviesa uno de los peores momentos. En su intervención anterior Terelu comentaba que había sido un antes y un después en su vida: "He visto el infierno, no volveré a ser la misma". Ella misma lo definía como un auténtico "infierno" donde llegó a ver y pasar cosas que no se las desea a nadie.

Esta operación llegó sin previo aviso y en medio de una tormenta profesional. Con la mano en el corazón, muy dolida, enfadada y decepcionada con sus compañeros y 'Sálvame', decía adiós al programa para siempre. Misma decisión que tomó Carmen Borrego después de que se convirtiese en las burlas del plató y se destapasen todas sus mentiras al programa.

Las Campos atraviesan sus peores momentos pero alejadas de las cámaras y con la familia unida conseguirán salir adelante. ¿Volveremos a verlas en televisión? De momento Carmen Borrego vuelve a las redes con mensajes e indirectas y hace apariciones en 'Ya es mediodía' que dan a entender que todavía queda Campos para rato.

