30 abr 2019

En su último 'vlog' del canal 'Mtmad', donde colabora, Alejandra Rubio se ha sincerado y ha decidido confesar uno de los problemas que más le preocupan desde hace casi cinco años: los dolores de espalda.

La hija de Terelu Campos contaba que desde los 15 años le duele al andar. "Me hicieron una radiografía y reveló que tengo una gran escoliosis. La escoliosis es una desviación de la columna, no se sabe porqué, yo creo que me empezó a doler cuando empecé a montar en moto por el campo que, como peso tan poquito, me fastidió la espalda, aunque puede ser de muchas cosas", contaba.