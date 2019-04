30 abr 2019

Kiko Hernández ha vuelto a soltar una auténtica exclusiva subido al pódium al que acompaña un: "¡Bomba!" en el plató de 'Sálvame'. Y no ha sido para menos porque ha confesado un escandaloso soborno que le hizo una de las concursantes de 'Supervivientes 2019'.

Para los que siguen el diario de 'Sálvame', o al menos la trama, sabrán que Mónica Hoyos y Kiko Hernández no han hecho buenas migas especialmente. ¿Qué querría Mónica Hoyos de Kiko Hernández? Su poder. Como todos. Pero el colaborador no quiere dar su brazo a torcer tan fácilmente y asegura que él no tiene un precio.

"Yo te acuso, Mónica, de intento de cohecho. Yo te acuso, Mónica, de jugar sucio. Yo te acuso de intentar sobornar a una persona que está trabajando en este programa a cambio de qué. "Si tú me defiendes durante el concurso, aunque lo haga muy mal, si tú me defiende, a cambio yo te voy a regalar un reloj valorado en más de 6000 euros. Quiero me defiendas contra todo lo que puede suceder". ¿Digo la marca? Yo te regalo un Rolex si cuando salga de la isla de 'Supervivientes' me ponen vídeos bonitos tuyos defendiéndome de la adversidad. Eso lo hizo Mónica Hoyos, una semana antes de irse a Honduras. ¿Con quién? Conmigo", contaba en 'Sálvame' Kiko Hernández dejando a todos con la boca abierta.

Pero claro, si recordáis, cuando defendió a Belén Esteban, esta le regaló un maravilloso reloj por sus buenísimos argumentos a favor, a capa y espada y sin importarle que en ocasiones no estaba tan acertado. La diferencia está en que lo de Belén fue iniciativa propia, y no lo de Mónica. De hecho, Gema le quiso recordar a Kiko esto y él mismo lo aclaró: "Una cosa distinta es que si a ti te gusta cómo yo te he defendido, tú me hagas un obsequio o un regalo. Pero otra cosa es tu pactarlo desde fuera porque yo estaría engañando. Primero porque me engañas a mí, segundo compras mi opinión, tercero engañas al público y cuarto te puedo garantizar que cuando he recibido regalos no lo he pactado".

Por si fuera poco, este intento de acuerdo con Kiko Hernández le ha salido peor de lo que esperaba. No sólo ella mandó a otro colaborador a decírselo porque no tendría cara para sobornar a Kiko personalmente. Sino que esto le va a hacer quedar peor y afecta a su imagen dentro del concurso. Kiko Hernández lo tiene claro: "¿Tengo precio? No. Porque yo como de esto, mis hijas comen de esto. Yo no voy a engañar a la gente y más por una Mónica Hoyos que sabe la gente que yo me llevo a matar con ella. Nos hemos puesto a parir y no voy a llegar hoy y le voy a decir "Oye, en el conflicto con Isabel Pantoja Mónica está muy bien". No. Eso es sucio". Y jugar sucio en 'Supervivientes' no es la mejor estrategia.

