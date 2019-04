30 abr 2019

Si hay una palabra define a Kiko Rivera estos últimos meses, es 'sinceridad'. Tras abrirse totalmente al contar públicamente la adicción a las drogas en la que se vio sumergido durante una temporada de su vida, llevándole directamente a la depresión. Ahora ha decidido confesar en una entrevista a la revista Semana, cuál es la verdadera relación que tiene con sus hermanos: Francisco, Cayetano e Isa. Una pregunta que le ha perseguido durante toda su vida.

"A Francisco y Cayetano les quiero muchísimo, a mis tres hermanos les quiero por igual, pero he de reconocer que con el que me mejor me llevo y con el que tengo más feeling es con Cayetano. Es un ser extraordinario”, ha confesado a Semana. Algo que probablemente ha sorprendido, pues su 'ojito derecho' siempre ha sido Chabelita.

Además, ha querido mojarse y afirma que no lo está pasando bien con los problemas entre su madre y sus hermanos ya que siente que "está en el medio": “Me preocupa y me martiriza. Sufro con esa situación, la de su enfrentamiento por la herencia de mi padre, que dura ya tres décadas”, ha asegurado.

Los rifirrafes con su hermana le están persiguiendo estas últimas semanas. Su participación en 'GH Dúo' con su mujer, Irene Rosales, ha afectado a la relación que tiene con su hermana, ya que la hija de Isabel Pantoja hizo unos comentarios algo desafortunados sobre la pareja de Kiko, algo que no le sentó nada bien. Aun así, el amor entre hermanos existe desde el minuto uno. “La quise desde el primer momento en que la vi. Desde ese momento se convirtió en un ser muy especial para mí. Y lo sigue siendo, aunque en ocasiones, tal vez demasiadas, su comportamiento no me guste absolutamente nada”, ha expresado.

Así, Kiko ha dejado claro que se lleva estupendamente con cada uno de sus hermanos, a pesar de las palabras de su hermana. Y que quiere tener lo más lejos posible cualquier problema entre los miembros de su familia.

