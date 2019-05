1 may 2019

Cuando parecía que el foco mediático se centraba ya en la nueva novia de Kiko Matamoros de 22 años, la ex del colaborador ha abierto una nueva guerra cansada de todo lo que se ha dicho sobre ella en televisión tras la ruptura de ambos. Cristina Pujol entró en directo en 'Sálvame' a través de una llamada telefónica en la que pedía aprovechó para atacar a Matamoros y lanzar una petición especial.

"Es un señor al que no le queda más remedio que vivir de las muchachas con las que se va enrollando". Solo quiero es que me deje en paz, que yo no he querido vender nada estando con él y ahora que ya no estamos juntos no le voy a seguir la historia", comentaba Cristina, que asegura que fue ella quien le dejó porque no quería salir en televisión.

Siempre tiene que quedar de macho alfa".

"No hemos estado bien porque no he querido entrar en el juego de vendo, vendo, vendo y revendo. No he querido salir en televisión", sentencia y pide por favor que solo quiere mantener su vida privada al margen de los focos.

Además, la modelo cree que Matamoros todavía no ha superado su ruptura con Makoke: "Se nota que no lo ha superado, siempre tiene que quedar de macho alfa. Le he dejado yo a él y ahora tiene que decir cosas fesas para quedar por encima. Tiene 62 años y yo 39, se podría dar con un canto en los dientes, ni que fuera Robert Redford", concluye molesta.

Kiko por su parte, ha desmentido todo lo que su ex pareja ha dicho y ha añadido que no entiende por qué afirma que intenta hacer negocio de sus parejas. "Yo no he hecho negocio de nada", explica. Pero sí ha confirmado que Cristina nunca ha querido salir en la televisión y que ha tenido momentos muy tensos ante la presión de los medios.

