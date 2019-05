2 may 2019

No hay semana que Kim Kardashian no protagonice una polémica. Algo que no le debe importar lo más mínimo, porque sigue haciendo en las redes sociales, hervidero de esas críticas, lo que le viene en gana. La última prueba la tenemos en esa foto junto a un elefante que ha colgado y que ha vuelto a convertir a la 'celebrity' en el blanco perfecto para los 'haters'.

"Echando de menos Bali y el santuario de elefantes", ha escrito al lado de unas imágenes que no han tardado en obtener las respuestas de los animalistas y de ese sector que parece estar al acecho con cada imagen que comparte Kim para atizarle.

Las voces que se han alzado lo han hecho porque, aseguran. ningún santuario permitiría a nadie cabalgar sobre el lomo de un elefante por los daños que pudiera provocarle en la columna, ni tampoco los tendrían atados como se puede apreciar en las imágenes de Kim.

Uno de los más duros con ella ha sido el actor británico Peter Egan, que no se ha cortado a la hora de escribir: "Menuda ignorancia y falta de preocupación. No entiende la crueldad infringida a estos pobres elefantes para que ella se haga su sesión de fotos inane. Patético".

Ante todas estas críticas, a ella no le ha quedado más remedio que defenderse. Lo ha hecho con un tuit en el que se puede leer: "Visitamos un santuario de elefantes que rescataba estos elefantes de Sumatra, donde se habrían extinguido. Es una organización que trabaja para salvar a estos hermosos animales. Investigamos a fondo antes de ir".

