3 may 2019

La de Lara Álvarez al frente de la gala no fue la única ausencia sonada en la noche de ayer de 'Supervivientes 2019'. Tampoco hubo ni rastro de Kiko Rivera, aunque esa ausencia ya la conocíamos desde por la mañana, cuando varios medios, entre ellos la revista 'Lecturas', apuntaron que el 'DJ' no se sentaría en plató.

Kiko, que anunció con orgullo poco antes de que diera comienzo el programa que sería el defensor de su madre durante el tiempo que esta durase en el 'reality', parece que no tiene suficiente con la suma de dinero que la productora y la cadena le pusieron sobre la mesa, porque fue ese, según apuntan, el motivo por el que no viajó de Sevilla a Madrid ayer.

"Tal y como han publicado algunos medios, Kiko Rivera no estará ni los jueves ni ningún día defendiendo a su madre en 'Supervivientes'", sentenciaba Isabel Rábago en 'Ya es mediodía' por la mañana. Vamos, que no era un calentón y que no es una ausencia puntual, sino que no le veremos más -salvo giro inesperado de los acontecimientos-.

Según 'Lecturas', tras ponerse en contacto con Bulldog TV, productora responsable del 'show', Kiko pretendía cobrar más que el propio presentador, cuando los defensores no cobran un duro por sentarse para dar la cara por sus familiares y amigos que están en Honduras. Un despropósito ante el que no han cedido.

¿Quién se encargará ahora de ejercer ese papel? Pues Chabelita que, a pesar de haber prometido a su amiga Aneth que sería su defensora, está muy emocionada con ciertos gestos que su madre ha tenido hacia ella desde Honduras. La joven sí habría aceptado dar la cara por su madre en las mismas condiciones que el resto de defensores.

