3 may 2019

El segundo jueves de 'Supervivientes 2019' estuvo cargado de emociones y, sobre todo, de broncas. Aunque, quizás, lo que más congratule a Mediaset, es que la amenaza de Isabel Pantoja de abandonar el concurso fuese solo eso, una amenaza fruto de un calentón -llámese de los contínuos enfrentamientos con un Carlos Lozano que, dice la tonadillera, la ha decepcionado-.

Pero gritos y contestaciones aparte, porque Dakota también tuvo una noche gloriosa, Loly Álvarez se convirtió en la primera expulsada de esta edición del 'reality'. Lo hizo tras perder el duelo con Colate y Jonathan, que eran los otros supervivientes que se encontraban en la cuerda floja esta semana.

Bueno, abandona la convivencia, porque, de ahora en adelante y hasta que se mida a otro de sus compañeros dentro de una semana, vivirá sola en la isla olvidada. "Ha sido un honor estar con todos vosotros. Mi objetivo era convivir con ellos, superar mis retos. Estoy contenta porque puedo decir que me voy de 'Supervivientes' con todos ellos siendo mis amigos. Os quiero", fueron sus palabras antes de coger sus cosas e irse a ese exilio que ya es un clásico del 'reality'.

Jorge Javier Vázquez jugó con ella al despiste, diciéndole que este año no existía el palafito. Sin embargo, la barca en la que se montó, lejos de llevarla a Madrid la llevó a esa isla en la que estará sola. Y ya saben que, en este tipo de concursos de convivencia, puede ser duro, pero también, en ocasiones, una liberación.

Esto me parece una putada"

No le hacía ni pizca de gracia a Loly lo de tener que querse sola: "¿Estoy qué es? Te juro que estoy acojonada. Esto me parece una putada. ¡Madre del amor hermoso! Tú me has dicho que me iba para Madrid, no me hagas esto que me da mucho miedo quedarme aquí sola. ¡Estoy harta y me quiero ir!".

"¡En qué puñetera hora me vine yo aquí, me tenía que haber quedada en mi casa con mi perro!. No me esperaba yo esto de ti, Jorge. Me va a dar algo aquí sola. Me van a comer los pájaros. Va a subir la marea y me va a llevar", añadía.

La semana que viene, quien puede estar en una situación similar será uno de los nominados este jueves. Carlos Lozano, Mónica Hoyos, Mahí y Jonathan de nuevo, son los participantes en la cuerda floja tras las nominaciones de anoche.

Más noticias sobre 'Supervivientes 2019'...

- La cláusula secreta con la que se blinda a Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019'

- Lara Álvarez se enfrenta a los que acusan a 'Supervivientes 2019' de hacer trampas

- Loli Álvarez, nueva concursante de 'Supervivientes 2019'