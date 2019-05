3 may 2019

Muchos son los niños que sufren y han sufrido acoso escolar a lo largo de su vida. Muchos son los que callan aquello que viven día tras día en el colegio e instituto, y pocos los que gritan a los cuatro vientos que les dejen en paz. Ayer, 2 de mayo, se celebraba el Día Mundial Contra el Acoso Escolar, y la extriunfita, Nerea Rodríguez, quiso sacar a la luz lo que vivió durante años con el fin de ayudar a los niños que están pasando por lo mismo hoy en día.

"Dibujaron un conejo en el suelo y pusieron: 'Nerea', por mis dientes. Fue muy chungo", comenzaba a contar en la entrevista. La actriz de 'La llamada' ha confesado el mal trago que pasó durante muchos años de su vida por culpa del 'bullying' que le hacían vivir otros niños, aunque asegura que "en esos momentos, no lo consideraba acoso", sino simplemente que no encajaba con sus compañeros: "Sentía que, por no sé que motivo, no les caía bien y tenía que vivir con eso", explicaba.

La situación se normalizó tanto en la cantante que con tan solo cinco años ella misma se dibujaba a si misma con "una sonrisa y dos dientes", recordaba. Un hecho que duró hasta el instituto, donde cuenta que escondía sus buenas notas por miedo a que los demás se lo recriminaran. "Sufrí un acoso psicológico, físico no, pero hay mucho acoso en los colegios. Demasiado", destacaba. De esta manera, Nerea afirma sentirse mal por su familia, pues señala que posiblemente lo pasaban peor que ella al ver como su hija llegaba a casa llorando, sin poder poner una solución.

Así, cuenta como la música fue su salvación. "En la escuela de música encontré mi resguardo, con personas que me apreciaban y valoraban", explicaba, asegurando que desde que comenzó en este mundo con tan solo diez años, es feliz. A raíz de su participación en 'Operación Triunfo', donde entró con 18 años recién cumplidos, asegura tener la autoestima mucho más alta, así como haber notado un crecimiento de la seguridad en sí misma.

En el video, Nerea aconseja transmitir la lucha contra el acoso a través de cosas que realmente interesen a los niños, como un videojuego, una canción o una película, pues las charlas que se dan en los centros no son suficientes. "Yo hubiera tenido una infancia mucho más fácil sin niños que se hubieran metido conmigo", confiesa.

Aun así, no es la primera vez que Nerea habla sobre el 'bullying'. En la academia ya habló en varias ocasiones como esto le había pasado factura, contando a Agoney cómo en una ocasión planteó utilizar 'brackets' pero que si lo hacía, no podrían cogerla en el papel principal de un musical en el que estaba participando, por lo que decidió posponerlo.

Un año después de su paso por 'OT', Nerea no ha parado profesionalmente, sumando un éxito tras otro. Nada más terminar el concurso, la artista se unió al elenco del musical 'La llamada'. Además, acaba de sacar el single 'Tu segunda opción', que en menos de un mes acumula más de 300.000 visualizaciones en YouTube, y ha puesto voz a la película 'Terra Willy', junto a su compañero Raoul Vázquez.

