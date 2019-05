6 may 2019

La pareja de moda ya ha dejado de ser moda y pareja. Muchos esperaban que esto no fuese más que un cuento pero otro creían que por fin, habían encontrado a su otra mitad. Antonio Tejado e Ylenia Padilla han roto su relación y él contesta a las duras declaraciones que dio la de Benidorm.

Antonio Tejado respondía ante las cámaras que no daría motivos por los que su relación llegó a su fin y que prefería no comentar nada al respecto. Sin embargo, Ylenia puso los puntos sobre las íes y no quiso quedarse callada. "No me gusta que él esté hablando y diga que no ha pasado nada. No voy a permitir que para que alguien quede bien yo quede como una loca", decía, asegurando que ella no quiere a una persona así en su vida.

Y, por supuesto, él no ha querido dejar las cosas así. Respondió para 'Socialité' las incómodas preguntas de una ruptura y le dijeron qué había dicho Ylenia. "Lo único que tengo que decir es lo que digo y lo que siento. Yo a Ylenia le tengo un cariño enorme, la quiero muchísimo y que no hayamos podido funcionar como pareja no quiere decir que vayamos a ser grandes amigos tampoco”, decía él respecto a su relación con Ylenia que, al parecer, tuvo mucha culpa en la ruptura.

Ella se muestra más decepcionada y enfadada y él reconoce que es incapaz de enumerar sus errores. Eso sí, cuando le preguntan si hay algo de Ylenia que no le gustaba, evita las preguntas como sea. Finalmente la colaboradora del programa le preguntó a Tejado qué cambiaría de su relación si pudiese volver atrás y este muy sincero le dijo: "Muchísimas cosas, me equivoco muchísimo. Soy una persona muy impulsiva y cometo muchos errores. No te los sabría enumerar. Yo soy como la pólvora que me enciendes un poquillo y tira. Pero después me arrepiento de muchas cosas".

Más noticias sobre Antonio Tejado e Ylenia

- Ylenia Padilla, tras su ruptura con Antonio Tejado: "No voy a quedar como una loca"

- Antonio Tejado confirma que ha roto con Ylenia Padilla

- La discusión de Ylenia Padilla y Antonio Tejado en sus vacaciones