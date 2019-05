6 may 2019

Cristina Pujol, ex de Kiko Matamoros, ha rehecho su vida más que oficialmente. Aunque hasta el último momento estuvo echándole cosas en cara a Kiko Matamoros, ha encontrado el amor y farda de él en sus redes sociales.

Cuando todo el mundo se esperaba una boda inminente empezaron a sonar campanas pero de alarma. Cristina Pujol y Kiko Matamoros empezaban a sufrir sus primeras crisis de pareja. Ella se negaba a ir a la televisión cuando ya lo tenía acordado y días más tarde aparece una misteriosa chica en un reservado en la vida de Kiko Matamoros. Que quién iba a suponer que sería su novia actual.

No se sabe si ha sido por despecho o no pero Cristina Pujol finalmente accedió a salir en la televisión y a hablar de Kiko Matamoros hasta decir basta. La mujer que quería casarse, le aceptaba tal y cómo era y según él "quiso estar con él hasta el final" ahora le echa en cara que no le gustaba lo que proponía en su relación.

Para más se ha reído de su edad y su nuevo estatus: "Se nota que no lo ha superado, siempre tiene que quedar de macho alfa. Le he dejado yo a él y ahora tiene que decir cosas fesas para quedar por encima. Tiene 62 años y yo 39, se podría dar con un canto en los dientes, ni que fuera Robert Redford". Y la que le ha terminado dando con un canto en los dientes desde luego es ella.

Cristina Pujol presenta a su nuevo novio en redes sociales, justo en el momento en el que empezó todo. ¿Habrá surgido también en un reservado como Kiko Matamoros? Lo cierto es que está más que superado el colaborador. "Si para encontrarnos tuviera que pasar por todo lo malo de estos meses atrás… sin dudarlo lo haría una y mil veces más", escribe Cristina Pujol, muy orgullosa de su nuevo amor.

