6 may 2019

Está empezando a ser una constante. Cada vez que un futbolista comienza a salir con una famosa, se culpa a esta si el deportista en cuestión sufre un bajón en su rendimiento. Lo vimos, hace casi una década, con Sara Carbonero como centro de las críticas en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando parecía que Iker Casillas -el susto que nos dio el portero al padecer un infarto hace unos días- no estaba fino.

Más recientemente, era Alba Carrillo a la que se ponía en el disparadero durante ese 'affaire' con Thibaut Courtois que quedó en nada. La modelo ya alzó la voz en su momento por lo injusta que estaba siendo la opinión pública con ella. Un toque de atención sobre lo machista que sigue siendo el aficionado del fútbol.

Y, ahora, ha sido Sara Sálamo, pareja de Isco Alarcón la que ha hecho lo propio. Ha sido en una entrevista con la revista 'ICON' donde ha querido expresar sus quejas por la persecución a la que ha sido sometida en las redes sociales durante ese tramo de la temporada en la que el mediocentro madridista no estuvo fino.

"Yo no siento que cuando hago una secuencia mala digan que es por culpa de mi pareja… La responsabilidad es mía. En cambio, cuando pasa al revés con mi pareja, dicen: 'Hace mal su trabajo por…'. No me considero tan importante ¿sabes? No entiendo cómo incluso medios de comunicación se hacen eco de estas cosas. Es absurdo", es la reflexión que realiza la actriz, que pone de manifiesto ese agravio compartivo.

Sálamo, además, ha hablado del mal trago que le supuso rodar su primer desnudo por los gestos obscenos que tuvo que aguantar: "Como estaba ya fuera del rodaje se contrató a otro equipo. Fue con gente que no conocía. Yo estaba desnuda completamente. Y los operarios de cámara fueron muy desagradables, haciendo gestos obscenos, catetos, muy vejatorios".

"En ese momento, con 18 años, no fui capaz de reaccionar. Simplemente me tape con las sábanas y me moría de vergüenza. Y el director me decía: '¿Por qué te tapas? Esto no es lo que acordamos'. Yo no era capaz de desenvolverme bien en esa situación. Ahora, en base a experiencias, uno se va armando una coraza. Fue una experiencia muy fea porque te sientes totalmente vulnerable", añade Sálamo, que está a punto de convertirse en madre por primera vez al lado del madridista.

