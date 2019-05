6 may 2019

No están siendo tiempos fáciles para Terelu Campos. No nos referimos solo a su salud, que se vio resentida el pasado verano con la aparición de un nuevo tumor en una mama que terminó con la decisión de someterse a una doble mastectomía -y cuya recuperación se complicó más de la cuenta-. Tampoco en el terreno laboral está atravesando su mejor racha.

Tras esa polémica de su hermana, Carmen Borrego, con el tartazo en 'Sálvame Okupa', terminaba por abandonar, de manera definitiva, 'Sálvame'. No obstante, como informamos hace unos días, la hija de María Teresa Campos estaría negociando para tener su programa propio.

Sus movimientos han causado un sinfín de críticas desde el que, hasta hace unos días, era su programa. "Terelu lo que quiere es que la den un programa y como no se lo dan, está reventadita", criticaba Kiko Hernández. Mila Ximénez también se despachaba a gusto, con ella y con el resto del clan Campos: "No entiendo por qué no queréis hablar con nosotros y luego hacéis declaraciones a otros compañeros".

Bueno, pues parece que ahora, ni a unos ni a otros. Terelu ha estallado. Ha sido cuando era preguntada por toda su situación este fin de semana, cuando salió de compras con su hermana Carmen. "Sabéis perfectamente que no se puede grabar dentro del establecimiento, pero os da exactamente igual y no me parece bien", era su respuesta.

¿Está sobrepasada Terelu? Lo cierto es que se le ha juntado todo. Mucha presión. Habrá que esperar aún un poco para conocer su futuro y para ver si es capaz de relajarse y contestar como lo había hecho hasta el momento.

