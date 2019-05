4 may 2019

Compartir en google plus

Parece que con la llegada del buen tiempo son muchas las famosas que pasan por la peluquería para dar un cambio a su estilismo. Algunas, como Charlize Theron, son más radicales en su cambio y otras, como el de Lola Índigo, algo más discretas.

Ahora ha sido el turno de Tamara Gorro. La 'youtuber' ha comunicado a sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, que ha decidido dar un giro a su look. Si bien es cierto que sus cambios siempre han sido muy sutiles, muchos son los que están deseando ver el resultado.

Pero parece que Tamara ha decidido dejarnos con la intriga y no será hasta el próximo miércoles cuando muestre el resultado. Lo hará a través de su canal. "Me da miedito... pero creo que acertaré. ¿Qué pensáis que me voy hacer? (El miércoles publico el cambio en el canal)", ha afirmado en la imagen. "¿Nos vas a hacer esperar hasta el miércoles?", se han quejado sus seguidores.

Más noticias sobre Tamara Gorro...

- Asaltan la casa de Tamara Gorro con ella dentro

- Tamara Gorro rescata su vestido de novia siete años después

- La respuesta de la hija de Tamara Gorro que no se esperaba