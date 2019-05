7 may 2019

Víctor Ochoa nació en Madrid. Se formó como arquitecto y es uno de los artistas y escultores más prestigiosos a nivel nacional e internacional. Ochoa pronto se dio cuenta de que su pasión era crear figuras y objetos. Es autor de retratos de personajes ilustres entre los que se cuentan: su Majestad el Rey emérito Juan Carlos I, Severo Ochoa, Santiago Ramón y Cajal, Camilo José Cela o Goya. Algunas de sus obras, de dimensiones monumentales, se encuentran en Puerto Rico, Venezuela, México y Estados Unidos.

Cuando Víctor Ochoa me invitó a su casa para hacerle la entrevista y me contó que tenía 15 perros chihuahua, tardé en reaccionar.

Corazón Víctor, ¿por qué tiene tantos chihuahuas?

Victor Ochoa Todo empezó hace tres años. Mi mujer, Medina, vio un chihuahua de pelo largo y le encantó. Le regalé uno y luego llegó otro y fueron criando. He llegado a tener 17, pero los voy regalando.

C. ¿Todos son familia?

V.O. No. Ocho son adoptados.

C. Son muy juguetones, van y vienen mientras Víctor me explica cómo es la convivencia con sus 15 chihuahuas. ¿Va a decirme que no se pelean?

V.O. Son como una jauría. Forman un grupo y van cambiando su dominancia, pero funcionan como una unidad: cuando corre uno, todos van detrás. Son muy graciosos. Igor es el mayor y es el que manda, come aparte y se mantiene al margen, es especial.

C. Aquí tiene mucho espacio, pero ¿les gustar pasear fuera de la casa?

V.O. Sí. Les gusta venirse conmigo a desayunar a un bar que hay aquí cerca. Hago turnos: cada día me llevo unos cuantos y les doy un poquito de tortilla... y, cuando regresamos, los demás les olisquean para ver qué han comido en el desayuno.

C. Chocolatina, Nani, Maxi, Nova... son algunos de los nombres de esta gran familia. ¿Siente debilidad por alguno de ellos?

V.O. Al nacer, si hay alguno más delicado, le ponemos más atención para sacarle adelante, pero yo tengo debilidad por todos, soy de una familia de nueve hermanos y estoy acostumbrado a compartir el afecto y el cariño con ellos. Con mis perros, cuando nacen y la gente me pide alguno, después de cuatro meses criándolos, me cuesta muchísimo dejarles marchar. Ahora, la mayoría de machos y hembras están castrados, no puedo seguir aumentando la familia, aunque me he puesto el tope de 25.

C. De repente veo que salen todos corriendo: ¿dónde van?

V.O. A por Jumanji. Es uno de los tres gatos que tengo, se creen que es un perro y ellos juegan a cazarle, pero hay veces que no puede aguantarles porque le dan mordisquitos y se sube a los árboles para defenderse. Es un Bengalí y es bellísimo.

"El talento es algo que se siente pero no una llave para el éxito"

C. También tiene un estanque con peces. ¿Desde cuándo siente esta pasión por los animales?

V.O. Para mí es vital tener animales, no sé vivir sin ellos. Cuando era pequeño, en el colegio me hicieron un test para saber qué quería ser de mayor. Y aunque siempre quise ser arquitecto, me dijeron: lo que te va bien son las Ciencias Naturales.

C. Víctor coge a uno de sus perros y nos enseña algunas de sus esculturas. Es un placer escuchar la pasión que pone en lo que hace, cuando nos habla de cada una de sus obras. Y, poco a poco, dejamos el mundo animal y nos adentramos en el del arte: ¿en qué momento creativo se encuentra?

V.O. He tenido cambios importantes. En la última exposición, he introducido nuevos materiales o técnicas que incluyen la plastilina de colores, algo que hasta ahora ningún escultor ha usado en España. Los bocetos los realizo con este material y el proceso sigue con la digitalización en 3D y su reproducción en resina con una impresora láser.

Víctor Ochoa es un reputado escultor. pinit a.m. cárdenas

C. Los artistas han sufrido especialmente la crisis: ¿empiezan a ver la luz al final del túnel, en el mundo artístico?

V.O. Nosotros consideramos que el arte es la emoción, lo espiritual, lo fundamental en la vida. A la hora de colocar los valores en los que se invierte, al arte lo dejan en el último lugar. Entre la barra de pan y el dibujo, hay un auténtico abismo para decidir con cuál te quedas.

C. ¿En España los artistas pueden vivir de su trabajo?

V.O. No. Nunca compensa en el sentido material: es otra forma de entender la vida. Repito mucho una frase de Camilo José Cela, que además la puso en una de las esculturas que le hice para la Complutense: «Para el éxito sobra el talento, para la felicidad ni basta». El talento es algo que se siente pero no es una llave para el éxito.

C. Son muchos los personajes públicos que ha esculpido. A día de hoy, ¿le queda alguno pendiente al que homenajear?

V.O. Me hubieran gustado hacer una escultura de personajes como Gandhi, Luther King o el Papa.

C. ¿Se refiere al Papa Francisco?

V.O. Sí, y te voy a decir por qué: este tipo de trabajo a lo que te da acceso es a compartir el tiempo con unos personajes a los que no llegarías nunca. Y cuando están contigo, se abren mucho y para mí es necesario captar las emociones de las grandes personas. No grandes por importantes, sino por su humanidad o sus valores. He viajado hace unos meses a la India y me ha hecho cambiar mi forma de ver las cosas.

