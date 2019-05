8 may 2019

Ha sido uno de los grandes temas en estos primeros meses de año. ¿Para cuándo la vuelta de María Teresa Campos, en el caso de que hubiese oportunidad real de regreso? Porque a una de las grandes damas de la pequeña pantalla se le acabó su vinculación laboral con Mediaset y, desde entonces, se ha hablado muy mucho de si habría María Teresa para rato o estábamos ante una jubilación.

La presentadora no quiere oír ni hablar de esto último. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Y se mantiene en ello. Este miércoles, la revista 'Lecturas' ofrece una conversación entre la matriarca de las Campos y Pilar Eyre en la que, al final, termina por sacarle información de lo más jugosa sobre su futuro prefesional.

María Teresa le confiesa a Pilar que tiene algo entre manos y, después de mucho insistir, esta última le saca una fecha. O, al menos, una fecha aproximada. "Octubre", termina por pronunciar la veterana, que en estas semanas ha tenido que ver, además, la complicada situación de sus hijas en relación con Telecinco.

Así le dará tiempo a hacer la mudanza con tranquilidad. Una tarea complicada, porque como le recuerda a Eyre, el inmueble es muy grande, lo que equivale a tener que quitarse de encima un número mayor de trastos. "Hay que deshacerse de ropa, regalos. Cada día voy haciendo una limpieza impresionante de papeles y cosas que ya no interesan y que no me quiero llevar a la nueva casa", sentencia antes de bromear con el hecho de que hacer una mudanza equivale a un incendio.

María Teresa cedió las tardes de los fines de semana en la parrilla de Telecinco hace un par de años para dejar el hueco a 'Viva la vida' -y, en ese momento, a Toñi Moreno-. Desde entonces, apenas la hemos visto colaborando en una capítulo del 'reality' de su nieta Alejandra en Mtmad y alguna que otra vez en 'Sálvame'. Los fieles seguidores de la comunicadora ya cuentan los días para ese reencuentro con ella después del verano.

