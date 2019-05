9 may 2019

La televisión para las Campos no está siendo un terreno agradable. Para más, Alejandra Rubio no se corta nada en su canal de MTMAD y menciona a alguno de los colaboradores de 'Sálvame'. Obviamente el vídeo se ha puesto en directo y ellos lo han comentado.

¿Ha cometido un error Alejandra Rubio por jugar a este juego? Seguramente no, pero podía haberse evitado algún que otro nombre. Mientras estaba con su queridísimo amigo e influencer Aless Gibaja, le preguntó en un juego con qué famoso no viviría. Y a ella no se le ocurrió otra cosa que decir: Rafa Mora.

"Yo creo que con Rafa Mora porque me da muchísima caña en televisión. Ahí en plan pin pin pin", decía en el vídeo de MTMAD junto a Aless Gibaja. Que, por cierto, su amigo apuntaba a que había algo pendiente entre ellos: "Yo creo que está enamorado de ti. Te lo juro. Debe tener una obsesión o algo".

Rafa Mora nada más ver el vídeo dijo a toda la audiencia de 'Sálvame' y especialmente a Alejandra con tono de advertencia: "Me lo pone tan fácil Alejandra para que le de caña a su madre y a su tía…". Nadie entendía por qué esta tensión (no sexual) no resuelta. Y él explicó de dónde venía su enfrentamiento con las Campos: "El problema es que en su día cuando yo conté que Alejandra le hacía más ilusión la tele que a Chabelita fueron las que se molestaron, me increparon y me dejaron de hablar porque decían que yo estaba mintiendo".

"No meto caña, soy un tío honesto. Me dan información y lo cuento" decía el colaborador aclarando que al final se ha cumplido lo que dijo. Y dejó bien claro que ni le tenía manía a la hija de Terelu Campos ni mucho menos estaba enamorado de ella.

Para cerrar el ciclo hubo alguien en plató que quiso darle unconsejo: Mila Ximénez. La colaboradora cree que está jugando con fuego y que no es necesario: "Alejandra, ¿qué necesidad? Si sabes que están las cosas como están, si sabes que está ardiendo esto con lo de tu tía y el tartazo, si sabes que tu madre se ha ido de 'Sálvame'… y te preguntan con quién no trabajarías di con el pato Donald pero con gente de aquí no".

