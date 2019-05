11 may 2019

La ruptura de Ylenia Padilla y Antonio Tejado está siendo lo que todos esperábamos: una auténtica crisis mediática. Entre ella que no se calla ni una y Antonio que se confunde más que acierta, los cara a cara van a ser muy crudos.

Ylenia está dispuesta a contar toda la verdad y puede que eso a Antonio Tejado no le haga mucha gracia. Puesto que cuando anunciaron su ruptura él no quiero hablar. Según Antonio él "no tiene nada malo que decir y que no iba a contar las razones de su ruptura". ¿Pero aún así sigue hablando de ella?

Lo que sí no le cabe duda a nadie es que Ylenia está dispuesta a poner las cartas sobre la mesa y eso, como diría Dakota es que huele a movida. La reportera le dice que la ruptura, según Antonio, vino por unos trajes de flamenca, e Ylenia le contestó sin dejarla acabar de hablar: "Veré lo que ha dicho y así podré contar yo la verdad".

Luego dijo muy tajante que todo lo que estaba diciendo Antonio Tejado sobre ella y su ruptura "Es mentira totalmente". Y como así lo considera piensa demostrarlo. "Me parece absurdo. Si queremos entrar en un juego heavy en el que se digan todas las verdades, entramos. Lo que no se puede es jugar con la verdad y con la gente", dice la de Benidorm.

Una relación que prometía su peso en oro, se convirtió en cenizas mucho antes de lo que todos esperábamos. Antonio Tejado se echaba las culpas pues reconocía que él cometía muchos errores y ahora Ylenia le amenaza con contar cuáles fueron. "Los motivos son unos, lo que no se puede es inventar", dice tajante a las cámaras con una sarcástica sonrisa. La venganza se sirve en un plato frío, desde luego…

