12 may 2019

No es la primera vez ni será la última que Ágatha Ruiz de la Prada le lanza uno de sus dardos directos y sin rodeos a su ex marido, el director del diario 'El Español', Pedro J. Ramírez. Ya lo hizo hace unos meses refiriéndose a la relación de sus hijos en común con la actual pareja del periodista, Cruz Sánchez de Lara.

Ahora, aprovechando su aparición pública en el plató de 'Sábado Deluxe' para celebrar 40 años como una de las diseñadoras más célebres de nuestro país, ha vuelto a ponernos al día sobre su actual relación con el 'chatarrero' Luismi Rodríguez, con el que se encuentra en su mejor momento... pero también ha hablado sobre lo que piensa de su pasado junto a Pedro J.

Los colaboradores del 'Deluxe' han tratado de sacar todo tipo de información sobre el mediático divorcio que vivió con intensidad hace años. La madrileña no ha estado muy colaboradora pero sí ha confesado que cada día que pasa se alegra más de haberse separado de él. "Desde que me separé no he vuelto a ver a Pedro J. Cambio de canal cada vez que aparece en televisión", confesaba Ágatha.

Pero el momento más tenso ha llegado cuando Jorge Javier Vázquez le ha hecho una pregunta crucial: "¿Te dolería si te dijesen que se ha muerto Pedro J. Ramírez?" A lo que, tajante, ha contestado: "No lo sé, pero para mí Pedro J. está muerto desde hace tiempo". Y ha asegurado que es algo que superó hace muchos años gracias al apoyo y cariño y sus familiares y amigos más cercanos.

No te pierdas...

- Ágatha Ruiz de la Prada confiesa que ha sido infiel a Pedro J. Ramírez

- Ágatha Ruiz de la Prada: "Se está exagerando un poquito" con feminismo

- 30 años agathizando