12 may 2019

Han pasado ya dos años y medio desde que Rosa Benito abandonara el plató de 'Sálvame' debido a la multitud de críticas que tanto ella como su familia estaban recibiendo. Todo este tiempo, la madrileña se ha mantenido al margen de la televisión, aunque hemos podido seguirla de cerca gracias a sus redes sociales a través de las cuales ya se ha encargado de lanzar alguna que otra pullita.

Ahora ha reaparecido como tertuliana en 'Sábado Deluxe', donde se encargará de comentar la sección de 'Supervivientes 2019' junto a sus compañeros. Un fichaje acertado ya que ella fue la indiscutible ganadora de la edición 2011.

El resto de colaboradores y Jorge Javier Vázquez le han dado la bienvenida y le han animado a que vuelva también a 'Sálvame diario', aunque de momento no parece que ese vaya a ser el camino que siga. "No me atrevería a volver. El diario es más fuerte, me da más miedo", confesaba la cantante que ha reconocido haberse emocionado después de tanto tiempo.

El reencuentro con Belén Esteban era uno de los más esperados, ya que mantenían una estrecha relación de amistad que se fue debilitando por el abandono de Rosa Benito, aunque la princesa del pueblo solo ha tenido buenas palabras hacia ella: "La he querido y todavía la quiero, aunque es verdad que nuestra amistad se ha ido debilitando porque ya no tenemos tanta relación. Pero para mí es una buena mujer. Ha sido muy buena amiga, no puedo decir lo contrario".

A pesar de todo, también conocimos que Benito no acudirá a la boda de Esteban porque ésta no la ha invitado. Ambas han dado a entender que la relación ya no era la misma desde años y que no tenía ningún sentido. ¿Cuánto durará Rosa Benito en su nueva etapa con Telecinco?

