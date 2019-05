3 may 2019

Todo parecía indicar que las Azúcar Moreno serían el gran apoyo sobre el Isabel Pantoja edificaría su participación en 'Supervivientes', pero los planes se han torcido. Simple y llanamente porque ellas han aprovechado un momento de intimidad para hablar a las espaldas de la tonadillera, porque no creen que se esté comportando como el resto de concursantes.

El problema de los 'realities' es que a la organización le gusta echar picante al asunto de vez en cuando, para animar el cotarro. Anoche, durante esa gala en la que Lara Álvarez y Kiko Rivera fueron los grandes ausentes -por motivos bien distintos-, le pusieron a Isabel el vídeo con la rajada de las que se suponía eran sus amigas del alma desde que se presentaron en el hotel en Honduras.

Era concretamente Toñi la que cargaba contra la artista. "Hay que darle siempre la razón y no me da la gana. Está muy mal acostumbrada. Ahora ni me dirige la palabra. Me parece una estúpida. ¿Qué le habré hecho yo?", se preguntaba mientras su hermana, Encarna, le daba la razón. Aunque, quizás, ahora se arrepienta...

Siento mucho haber oído esto. Me ha llegado al alma"

Porque la reacción de Isabel, como era de esperar, no fue buena. "Siento mucho haber oído esto. Me ha llegado al alma. Pero si en ese momento sentía eso, me he sentido engañada", manifestaba con ese gesto tan propio de ella, lleno de dramatismo y con el que parecía que iba a empezar a soltar lágrimas de un momento a otro. Sin embargo, se rehacía para hacer una confesión: Luis Rollán las puso en contacto antes de viajar a Honduras para que se fueran conociendo y se ayudaran durante el tiempo que aguanten allí.

"Que me digan estas cosas, no lo entiendo. Hemos tenido días de convivencia en el hotel en los que hemos compartido y estábamos las tres muy unidas", se lamentaba antes de decir en su propia defensa: "De mí no van a escuchar ningún vídeo haciéndole un traje a nadie".

Palabra de Pantoja.

