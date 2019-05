1 may 2019

El concurso de Isabel Pantoja en la isla de 'Supervivientes' está dando mucho que hablar. Hace unos días tuvo su primer y durísimo enfrentamiento con Carlos Lozano y minutos más tarde con Mónica Hoyos. El presentador la acusa del trato preferente que recibe, algo que ya ha comentado en alguna ocasión Belén Esteban. Y en toda esta historia... ¿qué tienen que ver las Azúcar Moreno? Al parecer, la tonadillera se ha sentido traicionada por ellas al no haberla defendido en sus primeros desencuentros, tal y como sí hizo Chelo García Cortés, que salió en defensa de la Pantoja ante la disputa con Lozano.

Las hermanas prefirieron mantenerse al margen de los líos de su compañera de profesión, pero cuando esta les retiró la palabra, cargaron duramente contra ella al considerar inaceptable su actitud. "Si quieren hacer un show, que lo hagan ellos, cada uno viene a hacer el programa que quiere", comentaba Encarna.

Estúpida, altiva y soberbia

Más contundente estuvo Toñi que no dudó en llamarle estúpida, soberbia y altiva. "Me parece una estúpida. Ella como siempre tiene a monigotes quiere que le defendamos nosotras. Es una soberbia, no me gusta", aseveraba.

"Habla ella y se tiene que callar la gente. Pues no, aquí eres una más. Yo no quiero gente con mal karma en mi vida, cuanto más lejos mejor. Si le bailas el son todo es maravilloso, pero en el momento que no lo haces ya eres malo. Yo tenía un concepto de ella muy bueno y me ha decepcionado mucho. Me parece una persona muy altiva, hablando mal de la gente. Hay que hacer lo que ella mande y no me da la gana", sentenciaba la menor de las Salazar.

Una situación de la que no sale muy bien parada Isabel Pantoja, al contar con muy pocos apoyos dentro del concurso. Tendremos que esperar a saber si esto solo se quedará en un pequeño desencuentro o será el inicio de un frente abierto entre las cantantes.

