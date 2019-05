16 may 2019

En muchas ocasiones, los niños son puras calcomanías de sus padres. En otras, traspasa lo físico, llegando a heredar sus dones más interesantes. A Emme, la hija de de Jennifer Lopez y Marc Anthony, le ha ocurrido esto último. La niña sabe cantar, y lo hace muy, pero que muy bien. Algo que no es de extrañar, siendo sus padres dos de los artistas más internacionales de las últimas décadas.

Ha sido el intérprete de 'Valió la pena' quien ha querido contar a los cuatro vientos que su hija viene pisando fuerte. Y lo ha hecho con un video de ella cantando junto a su madre, JLO, el mítico tema de Alicia Keys, 'If I ain’t got you', acompañado de unas bonitas palabras: "La adoro. Emme, ¡eres mi vida!", confesaba. ¿Estamos ante una nueva estrella musical?

No es la primera vez que presume de hijos, así, más de una vez se ha comentado el gran parecido del artista portorriqueño con el más pequeño, Max. Los mellizos, Emme y Max, de 11 años, son los únicos hijos en común de los artistas. Mientras que Marc Anthony tiene otros tres: Arianna -de 24-, Ryan -18- y Cristian -15-, los dos últimos, fruto de su relación con Dayanara Torres, su primera mujer.

