16 may 2019

Diego Matamoros se sentó hace unos días en 'Sálvame', tras el 'Deluxe' de Makoke a responder a su querida madrastra y a atacar, como no, a su padre Kiko Matamoros. En sus ofensas le acusaba de deberle 25 000 euros a Laura Matamoros, de engañarla y de estar loco.

"A mi padre lo tienen que encerrar, que no está bien. Se tiene que meter en un psiquiatra y tiene que coger la vida y cambiar el chip porque lo que está haciendo es ridículo. (…) Mi padre ha perdido la cabeza", decía Diego Matamoros de su padre que nada más escuchar estas palabras dijo "El que se tiene que ingresar eres tú, chaval".

Para echar más leña al fuego, comentan en 'Sálvame' que Laura Matamoros le ha admitido a María Patiño que su padre le debe dicha cantidad de dinero pero Matamoros se limita a leer los mensajes que mantuvo con su hija y aclaran esta situación:

"Se despachó ayer aquí que le debo 25 000 euros a mi hija. Y os voy a leer la conversación con Laura mientras este psicópata estaba aquí ayer: "Tu hermano está diciendo que te debo 25000 euros, que te engañé con el viaje de Londres, que dije que estaba en el cumpleaños de tu hijo y no estaba. ¿Cuándo he dicho yo que he estado en el cumpleaños de tu hijo? Que estás harta de mí y más lindezas" y me contesta "Papá, ¿en qué cabeza cabe que diga yo eso?", "En la de este mierdas que es un sinvergüenza" y dice "¿Tú te crees que yo tengo algo que ver con esto?" y digo "No"".

"Yo a mi hija no la debo ni un puñetero euro. Yo no he dicho nunca que hubiera estado en el cumpleaños de mi nieto porque estaba en otro lugar, lo que sí colgué fue la tarta de cumpleaños en Instagram y le dije "Feliz cumpleaños, astronautas" porque yo juego con mi nieto a los astronautas y fíjate lo mal que me llevaré con la madre que tuvo el detalle de dedicarle el cumpleaños a su hijo en base al juego que yo mantengo con él", le dice a la audiencia mientras los colaboradores le insisten en que María Patiño no tiene necesidad de inventarse nada sobre la deuda o la relación que mantiene con su hija Laura Matamoros.

"Antes de pedirle 25 000 euros a mi hija atraco un furgón. Lo digo enserio. Yo no tengo la cara dura de pedirle 25 000 euros a mi hija. A lo mejor 5 euros para un paquete de tabaco. Y he leído lo que mi hija me contesta y me fio de la palabra de mi hija", dice tajante intentando cerrar la conversación. ¿Hablará Laura Matamoros al respecto?

Más noticias sobre Kiko Matamoros

- La cuantiosa deuda de Kiko Matamoros con Laura Matamoros

- Anita Matamoros desvela qué le pidió a sus padres tras el divorcio

- Kiko Matamoros comparte la primera imagen de su nueva novia