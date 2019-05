16 may 2019

Ya habían saltado chispas entre ellos. Sobre todo por parte de él hacia ella. Omar Montes va detrtás de Mónica Hoyos. Es algo que se nota con ver unos segundos de cualqueir vídeo en el que aparezcan los dos. Pero, ahora, ha dado un paso más dentro de la isla de 'Supervivientes' y le ha declarado su amor a la peruana.

Lo que no sabemos es hasta dónde está dispuesta a llegar una Mónica a al que los halagos le gustan, pero no sabe si empezar una relación en Honduras es conveniente. "Me cae súper bien y me llevo muy bien con él. Me encanta que me dé cariños porque aquí sirven de mucho, pero es que quiere que seamos novios, ¿eso ya es mucho, no?", le confesaba esta a su compañero Fabio Colloricchio.

Este se ha convertido en confidente de una y otra parte. De hecho, poco antes era Omar el que le manifestaba sobre una Mónica que le vueleve loco: "Voy y le digo, eres un tesorete y te como el corazón". Unos piropos que parecen parecerle poco a Montes en ese intento por conquistarla.

¿Qué ha hecho? Declararse de una manera mucho más directa. A su forma. Tras proponerle una cena romántica para dos le hacía entrega de una caracola y le decía: "Te he regalado esa caracola para decirte que de toda la isla, eres la chica que me mola". Más directo ya no puede ser...

En las redes sociales están encantados ante la posibilidad de que se forme esta nueva pareja. Incluso, ya hay juegos de palabras para referirse a ellos comola fusión de uno solo: Omoni y Monar son algunos de los términos que ya se usan para referirse a ellos como pareja.

