5 may 2019

Parece que Terelu Campos poco a poco comienza a mejorar. La colaboradora, que se sometió hace una semana a una nueva intervención para reconstruirse el pecho, se encuentra en pleno proceso de recuperación.

Pero, para alegría de todos, Terelu ya ha comenzado a hacer vida normal, lo que refleja una mejoría en su estado de salud. La colaboradora de 'Sálvame' ha reaparecido por las calles de Madrid, haciendo algunas compras.

La hija de María Teresa Campos ha entrado en la frutería, algo cabizbaja y sin quitarse las gafas de sol, posiblemente para no mostrar su aspecto y las secuelas de no dormir. Fue ella misma la que desveló en la revista 'Lecturas' que no puede dormir a causa de los fuertes dolor que padece.

Terelu en la frutería. pinit gtres

