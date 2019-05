17 may 2019

Terelu Campos acaba de pasar otra operación mamaria de reconstrucción y apenas está recuperándose. Sin embargo, ya ha tenido tiempo de hablar y desvelar en entrevistas que abandonar 'Sálvame' ha sido muy doloroso pero sanador.

Lo hizo unos días antes de operarse porque necesitaba evadirse del trabajo y poner fin a ese sufrimiento que últimamente estaba siendo tan cruel con ella. Sus compañeros no se han cortado y han llamado también su atención por su comportamiento pero a la hora de la verdad los amigos son los que son.

En el programa de 'Sálvame' también se han deshecho en halagos para la colaboradora que, sin duda alguna es toda una profesional y muchos le echan de menos como ella a sus compañeros. Según sus propios compañeros nadie ni en ese programa ni en televisión puede decir que ella no ha ayudado.

"Yo siempre he dicho que a mí me ayudó. Los primeros platós los hice con Terelu. En un momento determinado que yo me iba a ir a otra cadena fue de las que apostó por mí y llamó a los jefes para decir "Quiero que esté Gema"", contaba Gema López que también hacía referencia al enfado de su compañera por sus críticas a su actuación y temas relacionados con Telemadrid.

Y hasta con cosas fuera de las cámaras pues según cuenta Mila: "Con respecto a María Patiño que era un cumpleaños de Teresa a María le daba corte ir y fue Terelu la que se ocupó que María fuera y se sintiera bien". ¿Nadie tiene entonces malas palabras para Terelu Campos?

Fue Paz Padilla quien terminó haciendo esto más directo y descarado por una buenísima causa: que Terelu Campos consiga hacerse con un puesto que se merezca. "A los productores, a los que crean los formatos, a los que apuestan, que apuesten por ella. Es una tía con mucha valía y que lleva muchos años en esto y que es una buena compañera. Y ya está, sólo quiero decir eso", sentenció la presentadora.

