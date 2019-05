19 may 2019

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores que más se implica con el juego de todos los concursantes de 'Supervivientes 2019' y eso tiene consecuencias. En la última gala del programa, mantuvo una fuerte discusión con Dakota que comenzó cuando ésta pensó que solo Isabel Pantoja iba a tener una llamada con el exterior. "No me parece bien que una persona hable con el exterior y los demás no. Hay cosas que no me gustan y esta es una de ellas", explotaba en directo Dakota.

Unas palabras que el presentador no pudo tolerar y que contestó de una forma muy contundente, llegando incluso a bromear con el paso de Dakota por el programa con el que saltó a la fama: "Con los pollos que les montabas en ‘Hermano Mayor’ y ahora quieres hablar con tus padres. Por lista te vas a quedar con las ganas".

Una situación que cabreó mucho a J.J. y que sentenció con una dura frase a la que ha tenido que responder frente a su padre: "Llevo 20 años haciendo televisión y ¿me va a contar a mi una niña lo que tengo que hacer?".

La polémica sigue candente y dos días después, Jorge Javier se ha sentado cara a cara con el padre de Dakota en 'Sábado Deluxe' para aclarar lo sucedido. El presentador admitió que podría haberlo hecho de otra forma: "Cuando salgo de la gala desconecto y no leo nada y hago mi propio examen de lo que ha sucedido porque mi trabajo me importa mucho, no te creas que me olvido y paso de todo. ¿Lo hubiera hecho de otra forma? Claro que sí". También ha aprovechado para aclarar que en el programa no hay favoritismos, solo que hay que reconocer que "no todos los concursantes son iguales".

Francisco por su parte no ha dudado en defender a su hija: "Ponte en la piel de mi hija. No es una chica televisiva. Su primer impulso, es que esta señora (Isabel Pantoja) es la tercera vez que habla con su hijo. Le entró ese calentón por la necesidad de tener las palabras de cariño de un familiar".

Respecto al comentario sobre 'Hermano mayor', Francisco lo ha considerado un comentario "muy desafortunado" a pesar de los esfuerzos de Jorge Javier por explicar que no tiene nada en contra de Dakote y que solo trataba de ponerle una nota de "humor negro" al asunto.

Y además...

- Jorge Javier Vázquez acusa a las Azúcar Moreno de mentir al programa

- La bronca de Jorge Javier Vázquez a Colate: "Vete a MasterChef"

- Jorge Javier Vázquez revela el tiempo que lleva sin practicar sexo