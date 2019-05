21 may 2019

Emilio Ortiz nació en Barakaldo, Vizcaya, aunque ahora vive en Albacete. Es licenciado en Historia y tiene dos pasiones: la lectura y escribir. Dos grandes retos para una persona que desde niño tuvo una deficiencia visual que fue aumentando hasta que se quedó sin vista.

Emilio me ha citado en un céntrico hotel situado en la Gran Vía madrileña y ha venido para hablarme de su último libro, 'Todo saldrá bien' (Duomo Ediciones). No está solo, le acompaña Spock, su gran amigo, un perro guía que se dispone a escuchar nuestra conversación.

Corazón Spock es un grandullón guapo, el alter ego de los libros de Emilio Ortiz y como tal se comporta. Al llegar rápidamente se sienta a nuestro lado y espera a que haga las primeras preguntas. Sabe que serán sobre él. ¿Dónde se conocieron?

Emilio Ortiz En Estados Unidos, en la escuela de Leader Dogs, en la ciudad de Rochester City, en el estado de Michigan. Lleva conmigo nueve años y medio.

C. Spock es un perro guía con el que pasa las 24 horas del día. ¿Cómo fue el proceso de adaptación?

E. O. Los perros guías son nuestros ojos. Pasan por diferentes procesos de adaptación hasta que se quedan con el usuario. Primero están con una familia de acogida para enseñarles a socializar, luego el entrenador y, por último, nosotros. Esta es la parte más difícil y la más entrañable. Ellos tienen miedo a tener un tercer cambio en su vida.

C. No parece fácil.

E. O. No lo es. Al principio no podía separarse de mí, estaba empadrado, quería tener un hogar para toda la vida. El proceso es duro, nosotros estamos acostumbrados a que nos guíen personas o un bastón. Y de repente, confiar mi vida, mi movilidad a un animal que llamamos no racional, pero que lo son más que muchas personas, es muy difícil. Pero de pronto, llega un punto en el que dices: puedo confiar plenamente en él y él en mí, y en ese momento nos relajamos los dos. Lo recuerdo con dureza y con mucho cariño también.

C. ¿Hay algún momento del día en el que cada uno vaya a lo suyo?

E. O. Solo cuando voy a lugares donde sé que puede correr peligro o no va a estar a gusto. En los conciertos que son acústicos, se viene conmigo, porque le gusta la música, le relaja y le estimula. Pero si voy a un concierto en un estadio de fútbol o a fiestas donde hay cohetes, como no lo pasa bien, no le llevo.

C. Es un golden retriever. ¿Spock cumple los cánones de esta raza?

E. O. Es muy vivaz, muy alegre. Está muy loco: si lo soltara ahora, cambiaría el comportamiento, buscaría un juguete y nos lo traería para ofrecérnoslo. Es muy comilón, come pienso de alta gama, porque está obligado a tener sus facultades físicas y mentales cognitivas al cien por cien, pero, de vez en cuando, le doy una galleta.

Emilio Ortiz durante la entrevista. pinit D.r.

C Tiene 11 años. ¿Ha pensado en su jubilación?

E.O. Claro. En un futuro solicitaré su jubilación y me lo quedaré. Además, no le voy a congelar la pensión como ha hecho el gobierno con los pensionistas. Y el próximo que venga será bien acogido, tanto por él como por mí.

C. Spock no deja de mirarnos, sabe que en breve tenemos que hablar de libros. Emilio, los dos anteriores, titulados 'A través de mis pequeños ojos' (Duomo Ediciones, 2016) y 'La vida con un perro es más feliz' (Ediciones Temas de Hoy-Editorial Planeta, 2018), ha cosechado grandes éxitos. Recientemente acaba de publicar 'Todo saldrá bien'. Un título muy sugerente.

E.O. 'Todo Saldrá bien' es un canto a la esperanza. Una novela negra, policíaca, un género que yo no había explorado, aunque sigo con el mismo estilo, humor y sarcasmo. Este libro ha nacido de la necesidad de contar nuestra situación como seres humanos. Hablo de la corrupción, de personas y organizaciones que quieren mejorar el mundo, pero que no lo están consiguiendo.

C. La Ley de Dependencia o Autonomía Personal, se aprobó en el año 2006, y se pensó que sería el cuarto pilar del Estado de Bienestar y cubriría las necesidades de las personas en situación de dependencia. ¿Se han cumplido esos objetivos?

E. O. Estamos viendo que los pilares se los van carcomiendo las termitas. La Ley de Dependencia es un titular magnífico, pero si no hay un respaldo económico y una voluntad política para poderla llevar a cabo, no solo no sirve para nada, sino que crea unas falsas expectativas que, para un ciudadano como yo, son muy duras de aceptar.

C. Spock, es su perro guía, pero hay personas que tienen otros problemas de movilidad, que a veces resultan insalvables. ¿Están adaptadas las ciudades para esas personas?

E. O. Las barreras arquitectónicas no son de las peores en España. Lo que más me preocupa son las barreras laborales: vivimos en un sistema capitalista en el cual la independencia y la autonomía te la da el dinero. Hay que convencer a las empresas y a todos los sectores sociales para que faciliten el acceso al mundo laboral a las personas con discapacidad.

