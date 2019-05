22 may 2019

Llamó mucho la atención que el pasado fin de semana, en Los Ángeles, durante el estreno de 'Godzilla: rey de los monstruos', Miguel Bosé llegara acompañado de dos de sus hijos, Diego y Tadeo. Más aún, que, además de ir idénticamente ataviados, posara con ellos ante los medios de comunicación, que no eran pocos precisamente.

Es cierto que el cantante había mostrado imágenes de sus hijos en las redes sociales, pero nunca había llegado a esta exposición. ¿Qué le parecerá a su ex, con quien libra una batalla judicial con los menores como eje central? No fueron pocos los que se hicieron esa pregunta. Ahora, tenemos la respuesta.

Ha sido en 'Look' donde ha realizado unas escuetas declaraciones en las que pone de claro manifiesto que esté enfadado. Mucho. "No me ha gustado nada. Esa es la verdad", han sido las palabras del abogado. Así que, tendremos que esperar para ver si emprende una nueva vía en los tribunales para frenar a Bosé.

Lo cierto es que el artista, que ha arrastrado unos pequeños problemas de salud en la garganta en los últimos meses, sí tuvo la delicadeza de poner unas gafas de sol a los pequeños, tapando los ojos y protegiendo, mínimamente su identidad. ¿Suficiente?

Palau parece entender que no. Sigue la guerra entre ellos. Se recrudece. Y todo apunta que van a terminar más que mal.

