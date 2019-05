23 may 2019

David Bustamante era 'el llorón' de la primera edición de 'Operación triunfo'. Se emocionaba con cualquier cosa y todos los que le imitaban lo hacían llorando dramáticamente. Cierto es que le costó mucho tiempo quitarse esa fama, pero quién lo diría ahora, 18 años después y con más de dos millones de discos vendidos a sus espaldas.

Dentro de la academia tenía un amigo fiel: Álex Casademunt, del que no se separaba en ningún momento. Por lo que la semana siguiente a que su compañero tuviera que abandonar el concurso, fue toda una odisea para el cántabro. Un momento que Casademunt ha querido recordar en su cuenta de Instagram. "Creo que jamás en toda mi vida voy a olvidar momentos como este. Momentos que se quedan guardados en un lugar privilegiado de mi corazón. @davibusta ¡te quiero hermano! Hicimos algo muy, muy grande 'Operación triunfo'. ¡Feliz día gente!", escribía el catalán.

En el video, Bustamante aparece en la sala de ensayos con Nina, la directora de la academia, cuando se encuentra unas gafas de sol en el suelo: "Se dejó las gafas el cabrón -Alex-", decía el cantante llorando. "Lloras por todo, no puede ser", le contestaba Nina, entre risas, mientras le pedía el accesorio para que no estuviera todo el día lamentando la salida de su compañero. Pero el intérprete de 'Héroes' prefirió quedárselas y marcharse entre lágrimas. Las imágenes estaban sacadas del reencuentro de 'OT' celebrado cuando el programa cumplió los 15 años. "Lo primero que me dijo nada mas salir fue: 'págate una cena y devuélveme las gafas, por fa'", contaba David riéndose.

Sin duda, en todos estos años, Bustamante ha aprendido a controlar sus emociones, pero muchas veces ha demostrado que continúa igual de sensible que en aquel momento. Ahora, está viviendo un cambio muy drástico en su vida al vender su casa de Madrid para mudarse junto a su chica, Yana Olina. Además, está en plena 'tour' por España de su último album, 'Héroes en tiempos de guerra'.

