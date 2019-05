23 may 2019

¡Menudo disgusto! Aurah Ruiz, que nunca ha tratado de esconder los retoques o los tratamientos estéticos -aquí, el relato de todos ellos, uno a uno- a los que se ha sometido, ha tenido un percance con el último de ellos que se ha realizado. Lejos de esconderse, ha querido mostrar esa imagen del desastre que le han realizado, para que la gente vea que el resultado cuando una entra en una clínica médico estética, no siempre es el deseado.

Aurah lo ha mostrado en el canal que tiene en Mtmad, dejando claro que la responsabilidad es suya, porque los especialistas le recomendaron que no se hiciera tantos retoques en un mismo día. Ella, alegando falta de tiempo, decidió insistir hasta que accedieron a hacérselo. El resultado de sus labios es, simplemente, monstruoso.

Me quería morir"

"Me quería morir", resalta la canaria. "Y ya llegó mi drama, mi boca. Yo quería simetría total. Me pinchan anestesia en la encía, y no me enteré de nada, pero cuando llegué a casa me volví loca", explica antes de añadir que tuvieron que pinchar un analgésico para soportar el dolor por esa hinchazón.

Así quedó el labio de Aurah Ruiz tras el retoque. pinit mtmad.

Eso sí, después de la tormenta, llegó la calma: "No me arrepiento, aunque al día siguiente me estaba arrepintiendo y llorando". Vamos, que si tiene que volver a hacerlo, lo hará. Ya contó que aquella primera operación de pecho estaba dispuesta a hacérsela en una clínica clandestina, hasta que su hermano se la financió.

Así es Ruiz. No vamos a cambiarla ahora. Estamos convencidas de ello.

Más noticias sobre Aurah Ruiz...

- Aurah Ruiz, rota al hablar de su hijo Nyan, confiesa que no puede más

- El juez admite a trámite la querella de Jesé Rodríguez a Aurah Ruiz por injurias

- Aurah Ruiz se rompe al enfrentarse de nuevo a su realidad