23 may 2019

La boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio es una de las más esperadas del año. Y no es para menos. Es la boda futbolística por excelencia y a donde van a acudir celebridades de todo tipo. Nadie tiene suficiente paciencia para no pensar en qué va a pasar el próximo 15 de junio en la Catedral de Sevilla.

Su gran ausente y amigo es un cantante pero en su ausencia parece que estará Aerosmith, el grupo favorito de Pilar Rubio. Después de regalarle incluso una de sus guitarras va a ser que su ausencia se note mientras está siguiendo su sueño y su carrera. Alejandro Sanz, íntimo amigo de Sergio Ramos, tiene ese mismo día un concierto en Madrid, en el Wanda Metropolitano. Por ende es físicamente imposible que pueda disfrutar de la boda de las celebrities.

Y es que la gran boda coincide con la gira de Alejandro Sanz que comienza el mismo 1 de junio en Sevilla. Si hubiesen adelantado la boda igual le daba tiempo a llegar a todo, pero no será así. Aunque de momento no está confirmado quienes van a ir por preservar la intimidad de dichos invitados, sabemos que el gran amigo y cantante no estará. Y sin duda será un gran ausente especial para Sergio Ramos al que el futbol le encanta, pero la música no menos.

Eso sí, no sabemos cómo nos vamos a enterar de semejante living de boda. La pareja ha prohibido los móviles y las cámaras. "Habrá gente muy importante y no queremos que se puedan colar imágenes. Queremos pasarlo bien y disfrutar con todos nuestros invitados", decía Ramos y es totalmente entendible. ¿Qué otras sorpresas tendrán preparada?

